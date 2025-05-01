У Копенгагені автомобіль в'їхав у натовп: десяток постраждалих

Чоловік підтвердив, що був за кермом, але заперечив звинувачення

Водій перебуватиме під вартою майже два тижні

У центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.

Ще 21 людині надали психологічну допомогу в лікарні Біспеб'єрг. Як повідомив інспектор поліції Копенгагена Томмі Лаурсен, це переважно свідки, які перебували поруч і могли відчути загрозу для власного життя.

За словами поліції, 78-річний чоловік втратив керування автомобілем і вʼїхав у натовп, збиваючи столи та стовпи на своєму шляху вулицею Сортедам-Доссерінг.

«Я був за кермом. Мені соромно це усвідомлювати. Мені дуже соромно за це. Але я не визнаю себе винним, бо я не був у стані алкогольного сп’яніння. Я добре виспався і приймаю ліки», – заявив водій.

Чоловік додав, що йому важко ходити, але він може керувати автомобілем. Видання зазначило, що його дружина перебуває у домі для літніх людей і він хотів її відвідати.

Керманич перебуватиме під вартою майже два тижні, до 14 травня, за звинуваченням у завданні тяжких тілесних ушкоджень з необережності за особливо обтяжуючих обставин. Тим часом поліція продовжує чергувати в районі мосту Королеви Луїзи і закликає очевидців звертатися зі свідченнями.

Нагадаємо, на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів.

Як повідомлялося, у Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого дев'ятеро людей загинули.

До слова, патрульна поліція Києва повідомила обставини та наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Голосіївському районі. Напередодні, 27 квітня, там зіткнулися шість автівок, проте люди не травмувалися. Патрульні поспілкувались з винуватцем аварії та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.