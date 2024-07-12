На Івано-Франківщині прикордонники заборонили понад 20 туристичних маршрутів: деталі

На Івано-Франківщині заборонено скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин)

На Івано-Франківщині заборонено в’їзд осіб у визначену прикордонну смугу завширшки п'ять кілометрів

Усім туристам заборонено підйом на гори Піп Іван, Бребенескул та ще понад 20 туристичних маршрутів. Держприкордонна служба України (ДПСУ) повідомила про запровадження тимчасових обмежень у межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району Івано-Франківської області.

В рамках додаткових тимчасових режимних обмежень пов’язаних з посиленням прикордонного режиму забороняється:

В’їзд осіб у визначену прикордонну смугу завширшки п'ять кілометрів в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком: осіб які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном; власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

Відвідування наступних туристичних маршрутів в межах Івано-Франківської області: урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі, полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.

Скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих мешканців при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію).

Нагадаємо, що із 17 липня військовозобов’язаним не можна буде виїхати за кордон без військового квитка. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді.