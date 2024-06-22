Атака на Івано-Франківськ: влада показала наслідки

Унаслідок удару в будинках та дитячому садку повибивало вікна

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У ніч на 22 червня ворог атакував Івано-Франківськ. Є пошкодження житла та дитячого садка. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців», – повідомив міський голова.

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фото: Руслан Марцінків/Telegram

Він також додав, що компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАП. Детально цей механізм повідомлять згодом.

Нагадаємо, в Україні вночі було оголошено повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією (Ту-95мс).

Під час атаки цієї ночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа.

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.