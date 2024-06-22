Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Івано-Франківськ: влада показала наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Івано-Франківськ: влада показала наслідки
Унаслідок удару в будинках та дитячому садку повибивало вікна
фото: Руслан Марцінків/Telegram

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У ніч на 22 червня ворог атакував Івано-Франківськ. Є пошкодження житла та дитячого садка. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців», – повідомив міський голова.

5 фото
На весь екран
фото: Руслан Марцінків/Telegram

Він також додав, що компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАП. Детально цей механізм повідомлять згодом.

Нагадаємо, в Україні вночі було оголошено повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією (Ту-95мс). 

Під час атаки цієї ночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. 

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.

Теги: Івано-Франківськ Руслан Марцінків ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці не підтверджують оптимістичні заяви про те, що «снарядний голод» в Силах Оборони вже подоланий
«Снарядний голод» ЗСУ та наступ Росії на Харківщині
22 травня, 16:01
Наразі росіяни закріпилися на невеликій ділянці прикордонної смуги з панівними висотами
Російський наступ на Харківщині захлинувся. Воєнний огляд
19 червня, 10:10
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
23 травня, 06:43
DeepState: Росія просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове
DeepState: Росія просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове
27 травня, 03:20
Загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102
Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат
3 червня, 20:41
Окупанти розповсюджують «посібники військкома» на тимчасово окупованих територіях України
Росія вигадала, як знизити кількість відмов служити в армії
6 червня, 06:48
Відбулося 113 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
19 червня, 00:00
Ворожі БпЛА завдали удару по об'єктах енергоінфраструктури
Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці
20 червня, 06:59
За даними голови ОВА, люди не постраждали
Росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні Одещини
Вчора, 19:10

Події в Україні

Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині
Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині
Росія поранила двох енергетиків під час нічної атаки (оновлено)
Росія поранила двох енергетиків під час нічної атаки (оновлено)
Атака на Івано-Франківськ: влада показала наслідки
Атака на Івано-Франківськ: влада показала наслідки
РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
63K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
33K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
15K
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
9124
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
5947
Побиття військового у Дніпрі: Тищенко прокоментував скандал

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua