Перетин кордону військовозобов'язаними. Прикордонники вказали на важливий нюанс
Співробітники Держприкордонслужби пояснили, за яких умов відмовлятимуть чоловікам у виїзді з України
Із 17 липня військовозобов’язаним не можна буде виїхати за кордон без військового квитка. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді. Про це повідомила Держприкордонслужба.
«Із 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років», – йдеться в повідомленні.
Прикордонники нагадали, що, згідно з законом України № 3633-IX, до 16 липня громадяни мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.
«Починаючи з 00:00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи», – наголосила Держприкордонслужба.
У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.
Нагадаємо, що QR-код у мобільному застосунку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.
До слова, військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
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