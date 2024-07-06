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Перетин кордону військовозобов'язаними. Прикордонники вказали на важливий нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перетин кордону військовозобов'язаними. Прикордонники вказали на важливий нюанс
Із 17 липня під час перетинання державного кордону України прикордонники перевірятимуть в усіх чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи
фото з відкритих джерел

Співробітники Держприкордонслужби пояснили, за яких умов відмовлятимуть чоловікам у виїзді з України

Із 17 липня військовозобов’язаним не можна буде виїхати за кордон без військового квитка. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді. Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Із 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що, згідно з законом України № 3633-IX, до 16 липня громадяни мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

«Починаючи з 00:00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи», – наголосила Держприкордонслужба.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.

Нагадаємо, що QR-код у мобільному застосунку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

До слова, військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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Теги: прикордонники військовозобов'язаний кордон Держприкордонслужба

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