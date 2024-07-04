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Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
Місцеві мешканці апмйшли до військових з претензією, що ті «псують їм бізнес»
скриншот відео

У ЗСУ не розуміють, проти чого саме протестували жителі Ворохти

Блокпост у Ворохті на Івано-Франківщині, через який місцеві жителі напали на військових, демонтовано. При цьому перевірки документів працівниками територіального центру комплектування  не буде припинено. Про це повідомили в оперативному командуванні «Захід».

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК, бо «військові відлякують туристів». За їхніми словами, люди бояться перевірок документів, тому перестали приїжджати на відпочинок, через що туристичне селище втрачає дохід. А в ОК «Захід» додали, що місцеві напали на одного з військовослужбовців, який ніс службу на блокпості та побили машину.

«Цей військовослужбовець був поранений і воював за «подібних осіб». Таке спасибі», – кажуть в оперативному командуванні. 

У командуванні додали, що не розуміють, проти чого бунтували місцеві жителі – проти своїх односельців, які захищають Україну від росіян, сотень тисяч інших захисників чи проти України як країни загалом. Також вони навели приклад діяльності партизанів у Ворохті.

«Ці питання риторичні. Не риторичним є одна теза: військовослужбовці й надалі перевірятимуть документи всіх приїжджих. Крапка. У нас йде війна. І всі чоловіки на фронті чи у відпустці з фронту. От ті, хто у відпустці, можуть спокійно приїхати та відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором», – зазначили військові. 

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року, повідомляє Die Welt. Як зазначив нардеп Роман Костенко, мобілізаційні плани є секретними. Натомість, за його словами, якщо темпи мобілізації зберігатимуть позитивну динаміку, то Україні з легкістю вдасться мобілізувати 200 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

До слова, на Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб не піти до війська. Пилипа Луніна на підлозі знайшли працівники військкомату та викликали швидку допомогу. Про це повідомляє Закарпатський ТЦК та СП.

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Теги: війна відпочинок документи військові Івано-Франківськ ТЦК

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