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В Одеській області затримано рекордну групу ухилянтів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Одеській області затримано рекордну групу ухилянтів (відео)
«Кортеж» було зупинено вже на під’їзді до кордону
фото: скріншот

Кожен з «туристів» заплатив шахраям від 5 до 18,5 тис. доларів за обіцянку переправити їх через кордон

Біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Кожен з «туристів» заплатив шахраям від 5 до 18,5 тис. доларів за обіцянку переправити їх через кордон. Останні ж шукали «клієнтів» через Telegram-канали.

«Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть «пристойних» умов «переправлення» не надали. Так, 47 чоловіків були буквально «напаковані» в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах», – додає ДПСУ.

«Кортеж» було зупинено вже на під’їзді до кордону.

Державне бюро розслідувань (ДБР), своєю чергою, відзначає, що схему організував житель Одеської області ще у травні 2024 року. Зокрема до його "команди» входив й правоохоронець. Останній консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

Загалом було задокументовано спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. Ще 53 ухилянти не встигли дістатись «точки збору».

Українським чоловікам, які ухиляються від мобілізації, пощастило, що їх призивають українські ТЦК, а не російські окупанти, як це вони роблять у так званих ДНР та ЛНР. Легендарний націоналіст Ігор Мазур, який 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати Україну, пояснив, чому вважає, що ухилянтам пощастило з країною.

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Теги: Держприкордонслужба Одеса прикордонники ухилянти

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