В Одеській області затримано рекордну групу ухилянтів (відео)

«Кортеж» було зупинено вже на під’їзді до кордону

Кожен з «туристів» заплатив шахраям від 5 до 18,5 тис. доларів за обіцянку переправити їх через кордон

Біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Кожен з «туристів» заплатив шахраям від 5 до 18,5 тис. доларів за обіцянку переправити їх через кордон. Останні ж шукали «клієнтів» через Telegram-канали.

😱На кордоні затримали 47 українців, які за рекордні суми намагались незаконно виїхати з України. pic.twitter.com/N2A8oDNqRr June 25, 2024

«Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть «пристойних» умов «переправлення» не надали. Так, 47 чоловіків були буквально «напаковані» в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах», – додає ДПСУ.

«Кортеж» було зупинено вже на під’їзді до кордону.

Державне бюро розслідувань (ДБР), своєю чергою, відзначає, що схему організував житель Одеської області ще у травні 2024 року. Зокрема до його "команди» входив й правоохоронець. Останній консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

Загалом було задокументовано спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. Ще 53 ухилянти не встигли дістатись «точки збору».

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