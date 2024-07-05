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Українські інженери створили тепловізійні прилади для виявлення дронів Shahed (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські інженери створили тепловізійні прилади для виявлення дронів Shahed (відео)
Результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою за допомогою об’єктивів
фото: скріншот з відео

Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує «прицілом», що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь

Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів безпілотників «Шахед». Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені «очима, які бачать в темряві» та виявляють безпілотники на значній відстані», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує «прицілом», що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь: «То ж результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою».

Нагадаємо, що нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

До слова, Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський «Шахед», яким російські війська активно атакують Україну. Як повідомляє агентство, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника «Шахед», а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

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Теги: росія Держприкордонслужба ЗСУ війна військова техніка Україна безпілотник

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