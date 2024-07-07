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Прикордонники розповіли про нову тактику ухилянтів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Прикордонники розповіли про нову тактику ухилянтів
Наразі формуються великі групи людей для незаконного перетину
фото: скріншот

Більшість спроб перетину кордону фіксуються поза офіційними пунктами пропуску

Для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Про це заявив речника Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Ми Україна».

Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

«Бачимо зухвалість злочинних груп, які обіцяють людям сприяння у незаконному перетині кордону і беруть за це гроші – вони починають формувати групи з 20-40 людей, яких одномоментно намагаються максимально близько довести до кордону, звідки вже ті намагаються перетнути кордон», – відзначив він.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Про це заявив народний депутат та голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха в коментарі «Громадському радіо».

Як повідомлялося, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Раніше повідомлялося, що на Одещині було затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон.

До слова, прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею знайшли киянина з розбитою головою та поламаною ногою. Зокрема, 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.

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Теги: ухилянти кордон прикордонники

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