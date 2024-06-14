На кордоні з Польщею буде збудовано новий вантажний термінал і пішохідний перехід

Нова інфраструктура дозволить впровадити систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління, що підвищить пропускну спроможність на 10–15 %

Наразі пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни

На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід, роботи планують завершити до серпня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Наразі агентство завершило передпроєктні роботи з будівництва нової черги прикордонного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Зазначається, що нова інфраструктура дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління рухом, що підвищить пропускну спроможність КПП на 10–15 %.

«Будівництво включає створення нових транспортних та пішохідних маршрутів, а також будівництво необхідних споруд і контрольних точок. Роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Додається, що наразі пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни.

Загалом реконструкція вантажного термінала та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів протягом кожної 12-годинної зміни. Оптимізація транспортної схеми – це влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів, 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору.

Покращенням пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» зможе працювати постійно з річним потоком відвідувачів у 3 519 000 людей, 242 000 автомобілів, 331 200 вантажних одиниць та 31 050 автобусів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня польські фермери призупинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, яке тривало від листопада 2023 року. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни. Як наголосив Туск, влада Польщі має використовувати всі методи, щоб не дати мігрантам, яких відправляє влада Росії та Білорусі, нелегально перетинати кордон.

До слова, понад 85% поляків підтримують стрільбу по агресивних мігрантах. Про це стало відомо з опитування проведеного IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, пише Wiadomosci.