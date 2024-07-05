Голова громади на Сумщині розказав, як людям живеться на кордоні з Росією

«З п’ятикілометрової прикордонної зони виїхали практично 90% мешканців»

Наразі у прикордонній Хотінській громаді є великі труднощі із міжміським та селищним сполученням та із електроенергією. Очільник Хотінської громади Микола Торяник розповів в інтерв'ю «Главкому», яким чином влада намагається підтримувати життя людей у селищах громади.

За його словами, евакуація постійно проводилася: з п’ятикілометрової прикордонної зони виїхали практично 90% мешканців. Зараз залишилися тільки ті, хто взагалі не хоче виїжджати: в основному це літні люди.

«До повномасштабного вторгнення у нас проживали 6,5 тис. мешканців. Зараз близько 3,5 тис. лишилися. У нашій громаді 14 населених пунктів, 12 з яких розташовані у п’ятикілометровій прикордонній зоні, а дев’ять узагалі на кордоні з Росією», – розповідає Торяник і додає, що вмовити жителів на евакуацію намагаються різними способами.

Як з'ясувалося, у також громаді лишається близько 200 дітей. Проте так як вони проживають не у п’ятикілометровій зоні – для них немає обов’язкової евакуації і за дітей відповідають батьки.

Однією з найбільших проблем є ситуація із електроенергією. Голова громади розповідає, що у трьох населених пунктах вже шість місяців немає світла.

«Ми не можемо полагодити, бо ті села на самому кордоні, дуже небезпечно. А щодо іншої території громади, то ворог знищує вишки, ми відновлюємо – і так по колу. Наші енергетики – герої не менші, ніж хлопці з передової», – зауважує Торяник. Найскладніша ситуація – у селі Степне, де мешкають 35 людей. Тож місцева влада планує туди протягнути електрокабель під землею.

Також голова громади повідомив, яка ситуація в селах, у яких недавно було помічено ДРГ: «У селі Журавка немає вже людей. У Веселівці залишалася людина, але загинула, підірвалася на міні нещодавно. Ще у Володимирівці немає світла, там двоє людей живуть».

Незважаючи на те, що у громаді не створена військова адміністрація, співпраця з правоохоронцями та військовими відбується у штатному режимі.

«Нормально співпрацюємо. Маємо неофіційні контакти. Командири військові приходять до мене, ми спілкуємося, обмінюємося інформацією. Мешканці нашої громади допомагають військовим: і копають де що треба, і пиляють», – пояснив Микола Торяник.

Не менш важливою є транспортна проблема у районі, так як місцеві перевізники відмовилися їздити по селах громади через загрозу обстрілів. Проте за словами очільника громади, сільська рада власною маршруткою возить людей двічі на день, адже це єдиний вихід із ситуації.

Нагадаємо, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, у Сумській області місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, судять за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання.