На Харківщині фермерка примушувала переселенців працювати за їжу

Підозрювана підшукувала людей, які через повномасштабне вторгнення залишилися у скрутному становищі

Правоохоронці викрили жительку Харківщини, яку підозрюють у торгівлі внутрішньо переміщеними людьми. За даними слідства, фермерка обіцяла гідні умови праці, а потім примушувала людей жити в сараї та працювати за їжу. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як зазначають поліцейські, зловмисниця підшукувала людей, які через повномасштабне вторгнення залишилися бездомними. Для цього вона їздила по залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області, де шукала людей у скрутному становищі.

Потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам фото: hk.npu.gov.ua/Поліція Харківської області

Фермерка обіцяла переселенцям гідні умови праці, а потім примушувала їх жити в сараї та працювати за їжу фото: hk.npu.gov.ua/Поліція Харківської області

«Завербовані особи, які через військову агресію Російської Федерації були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію зловмисниці. Вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування. Натомість потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, їжі не вистачало для мінімальних потреб», – розповіли у поліції регіону.

Поліцейські провели обшуки та встановили трьох потерпілих, серед яких: 50-річна жінка та 59- та 56-річні чоловіки. Фермерці повідомили про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради 30 липня опублікувало на «Прозорро» повідомлення про підготовку угоди щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Вартість проєкта – 8,39 млн євро.

До слова, Українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід.