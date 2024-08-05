Окупанти перекидають війська з Луганщини на Харківський напрямок

РФ здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи на Харківський напрямок

Росія перекидає свої війська з Луганщини на Харківський напрямок. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев.

«Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-й мотострілецький полк (ЗС РФ, – «Главком»), він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати», – повідомив речник.

Віталій Саранцев додав, що серед російських військових почастішали випадки самогубства.

«Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не допоможуть, що вперед вони вже не можуть іти, відступати теж не можуть, й тому вони просто закінчують життя самогубством», – наголосив речник ОТУ «Харків».

Нагадаємо, що наступ ворога на Харківському напрямку мав за мету зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».