Загинула дружина, постраждав син: у Білій Церкві чоловік підірвав гранату

Підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння

На Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Київській області.

«57-річний чоловік під час сварки з дружиною у приватному будинку в Білій Церкві кинув гранату «РГД-5». Внаслідок вибуху загинула його дружина, сам він та їхній 36-річний син отримали поранення. Підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння» , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримано і поміщено в ізолятор. Йому висунуто підозру за замах на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. За ці злочини чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, увечері 31 липня в Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де були люди. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Також у Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей - Главком (glavcom.ua)