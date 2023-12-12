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Окупанти атакували Куп'янськ з артилерії: є загиблий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Куп'янськ з артилерії: є загиблий
фото: Харківська ОВА

Через ворожий артобстріл Куп'янська загинув 73-річний цивільний чоловік

Уранці 12 грудня, російські загарбники завдали артилерійського удару по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинув місцевий житель, ще один отримав поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що через ворожий артобстріл Куп'янська загинув 73-річний цивільний чоловік. 

Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його госпіталізували до медичної установи.

Зокрема у житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

Окупанти атакували Куп'янськ з артилерії: є загиблий фото 1

Нагадаємо, триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. 

Як повідомлялося, у ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами. Російські загарбники запускали по Україні дрони-камікадзе «Шахед» з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму. 

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

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Теги: окупанти чоловік Олег Синєгубов поранення Харківщина обстріл

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