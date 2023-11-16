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В яких областях українці найчастіше купують електрокари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В яких областях українці найчастіше купують електрокари
У жовтні український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі
фото з відкритих джерел

Найбільші показники з реєстрацій електрокарів продемонструвала Львівська область

«Укравтопром» назвав регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери. Як вже повідомляли в асоціації, у жовтні український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 692 од. (93% вживані);
  • місто Київ – 554 од. (61% вживані);
  • Дніпропетровська область – 348 од. (78% вживані);
  • Київщина – 299 од. (66% вживані);
  • Вінницька область – 280 од (88% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
фото з відкритих джерел

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були:

  • Volkswagen e-Golf – на Львівщині;
  • Tesla Model 3 – у Києві та столичному регіоні;
  • Nissan Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині.

Як повідомлялось, в жовтні українці придбали майже 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж у вересні минулого 2022 року, та на 1,6% більше ніж у вересні-2023.

Нагадаємо, компанія Apple планувала презентувати власний безпілотний автомобіль у 2024 році, потім дату перенесли на 2026-й, а тепер він очікується ближче до 2030 року.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів.

Читайте також: В Україні електромобілі популярніші, ніж у деяких країнах ЄС
Теги: автомобіль Електромобілі Львівщина Укравто

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