В яких областях українці найчастіше купують електрокари

Найбільші показники з реєстрацій електрокарів продемонструвала Львівська область

«Укравтопром» назвав регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери. Як вже повідомляли в асоціації, у жовтні український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 692 од. (93% вживані);

місто Київ – 554 од. (61% вживані);

Дніпропетровська область – 348 од. (78% вживані);

Київщина – 299 од. (66% вживані);

Вінницька область – 280 од (88% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4.

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Volkswagen ID.4 фото з відкритих джерел

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були:

Volkswagen e-Golf – на Львівщині;

Tesla Model 3 – у Києві та столичному регіоні;

Nissan Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині.

Як повідомлялось, в жовтні українці придбали майже 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж у вересні минулого 2022 року, та на 1,6% більше ніж у вересні-2023.

Нагадаємо, компанія Apple планувала презентувати власний безпілотний автомобіль у 2024 році, потім дату перенесли на 2026-й, а тепер він очікується ближче до 2030 року.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів.