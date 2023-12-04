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У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
Між чоловіками почалась суперечка, під час якої цивільний почав знімати відео, а військовий вимагав це припинити
фото ілюстративне

Військовий зупинив перехожого, аби перевірити документи

У Хмельницькому обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) призначив службову перевірку щодо можливих протиправних дій зі сторони одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП.

«Мережею інтернет поширюється відео, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянином у військовій формі. Командування Хмельницького ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку», – йдеться у повідомленні.

До відома, відео опубліковане у Telegram-каналі «Хмельницький Live» в понеділок, 4 грудня. Початок конфлікту не зафіксований. Судячи з запису, сварка виникла між перехожим та чоловіком у військовій формі, який зупинив його, аби перевірити документи. Між чоловіками почалась суперечка, під час якої цивільний почав знімати відео, а військовий вимагав це припинити. «Ти тут ляжеш. Бо ти дебіл. Чого ти знімаєш на телефон?», – чутно на записі.

Чоловік, до якого звертався військовий, сховав телефон, утім продовжував записувати розмову. Співрозмовник зазначив, що знімати не можна було. Також спитав чоловіка, де той працює, на що автор відео відповів, що у IT-компанії. На це військовий зазначив: «Будеш в армії служити в IT-компанії, оператором БПЛА. Будеш там знімати».
Тим часом, у Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі. До відома, на Львівщині усіх військовозобов’язаних зобов’язали мати при собі документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас, голова Львівської ОВА Тарас Грень своїм наказом надав співробітникам ТЦК перевіряти наявність цих документів.

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Теги: мобілізація чоловік Хмельницкий

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