Як із храму в Бородянці зі скандалом виселяли московських попів (фото, відео)

Священник-колаборант Віктор Талько намагався протизаконно «подарувати» храм новоствореній ТОВ

Вночі 20 листопада у Бородянці під храмом Святого Архістратига Михаїла зібралися кількадесят місцевих активістів і військовослужбовців, щоб остаточно виселити з храму попів Московської церкви. Вони мали звільнити будівлю ще влітку, проте досі не покинули будівлю. Через це релігійна громада ПЦУ не могла використовувати храм під час богослужінь.

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Настоятель храму – Віктор Талько, який відомий співпрацею з окупантами – не прийшов на виселення, однак і без цього натовп прихожан УПЦ МП виступив «живою стіною» проти активістів і правоохоронців. Останні приїхали до храму, аби не допустити сутичок і бійок, хоча без останніх не обійшлося.

Влітку 2023 року місцеві мешканці та активісти змусили парафію храму Святого Архістратига Михаїла перейти від УПЦ (МП) до ПЦУ. За таке рішення проголосувало 220 парафіян. Проте священник-колаборант Віктор Талько, відомий тим, що радо зустрічав окупантів і допоміг їм організувати у храмі катівню, не поспішав покидати приміщення. Зокрема, він в обхід закону спробував «подарувати» храм новоствореній ТОВ. В результаті на дверях храму змінилися замки, а саму будівлю він фактично почав вважати своєю.

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Військовослужбовець Андрій Гайдай, який перебував на нічних зборах під храмом, розповідає журналістам «Главкома»: прихильники Талька почали приїжджати до храму ще о третій ночі, хоча інформація про «кінцеве виселення» російських попів була закритою – її повідомляли лише правоохоронним органам, аби ті проконтролювали законність процесу.

«Попри рішення громади перейти до ПЦУ, яке було ухвалене ще у серпні цього року, колаборант Віктор Талько спробував відібрати у громади храм. Він знайшов підставну ТОВ, оформив договір дарування усього майнового комплексу. Тобто хоч це офіційно власність громади – він від імені громади оформив договір так, що дарує церкву й разом з нею землю цій фірмі. Щобільше – ці попи знаходять нотаріуса, який їм це легалізує, хоча це порушення законодавства. Сьогодні уночі був так званий «контрольний захід» – люди зібралися, щоб остаточно прогнати з храму попів і релігійна громада ПЦУ змогла користуватися будівлею. Бо коли вони зробили ці документи про «дарування» й фактично захопили храм – вони змінили замки в ньому», – пояснює Андрій Гайдай.

Разом з тим під стінами храму уночі почали збиратися й прихильники Московського патріархату. Словесні перепалки перейшли в агресивні висловлювання парафіян. Деякі з захисників Московської церкви лізли в бійку попри те, що на захист Талька і його священників зібралися переважно пенсіонери.

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«Людей парафіяни УПЦ МП обливали незрозумілою речовиною, схожою на воду з сіллю – мене також облили. Вони й билися, попри те, що там у більшості були бабусі чи молоді дівчата. Хлопців було небагато – близько 10 чоловіків призивного віку. Вони штовхалися, але не те щоб розпускали руки», – розповідає військовослужбовець.

Правоохоронців, які перебували біля храму в Бородянці, викликали заздалегідь. Насамперед, щоб уникнути перерахованих вище сутичок і скандалів. Проте на місці поліцейським довелося завадити священникам УПЦ МП повиносити з храму ікони.

«Попи уночі, вже коли зібрався натовп, почали виносити з храму ікони й інше церковне приладдя. Винесли не все – поліція їм не дала це зробити, хоча деякі ікони все ж забрали. Тому зараз ми чекаємо підписання договору церковної громади ПЦУ з охоронною фірмою, щоб вони слідкували за храмом і щоб з нього нічого не зникало», – каже Андрій Гайдай.

На сьогодні відомо, що священники Московської церкви погрожували звернутися до юристів через «порушення їхніх прав». Їхні речі досі лишаються у релігійних приміщеннях, тож чи виїдуть вони з храму самостійно – невідомо.