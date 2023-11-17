Військовий, який втратив на війні обидві руки, приготував сніданок синові: зворушливе відео

Зараз військовий відновлюється після отримання протезів та вчиться ними керувати

Дегустатор - син Героя, був у захваті від страви

Український Герой Сергій Петченко, який втратив на війні дві руки, приготував яєчню за допомогою сучасних протезів. Зворушливе відео опублікували у Instagram центру Superhumans.

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На кадрах можна побачити, як військовий смажить яєчню – його рухи хоч і нешвидкі, але впевнені. Дегустатором страви став його син Назар.

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Сергій Петченко з міста Лозова Харківської області, він енергетик, який двічі йшов на фронт добровольцем. Вперше в 2015 році, після чого його комісували за інвалідністю, вдруге – на початку березня 2022 року.

У боротьбі з окупантами Сергій втратив дві руки та половину стопи. Нині він відновлюється після отримання протезів та вчиться ними керувати. Допомагає йому в цьому маленький син, який вже відомий українцям за відео, на якому приніс татові води, коли той чекав на протезування.

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Нагадаємо, існує думка, що отримати протез в нашій країні можливо лише за власні кошти, але в реальності все зовсім інакше, повідомило Міністерство соцполітики. Зазначається, що протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.