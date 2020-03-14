У Києві патрульний на Prius протаранив два авто (фото, відео)



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Фото, відео: Андрій Шматов/Інформатор

З салону одного з авто вийшли дві дівчини і два хлопці в стані алкогольного сп’яніння – очевидці

Вранці в суботу в Києві на Повітрофлотському проспекті патрульні поліцейські на Toyota Prius потрапили в аварію, розбивши два автомобілі Hyundai. Після цього відбувся конфлікт між учасниками ДТП, повідомляє Інформатор.

«Патрульні їхали з боку Севастопольської площі по Повітрофлотському проспекту. Два Hyundai стартували зі світлофора біля вулиці Просвіти. З невідомих причин поліцейський на повному ходу протаранив автомобіль, що стояв попереду, в якому, як кажуть свідки, їхали п’ятеро осіб. Двоє з них отримали легкі травми, але це лише додало їм енергії рано вранці», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли очевидці, з салону одного Hyundai вийшли дві дівчини і два хлопці в стані алкогольного сп’яніння. Вони почали провокувати бійку з патрульними в пошкодженій Toyota Prius.

«На місце аварії прибуло ще три екіпажі поліції, після чого конфлікт пішов на спад. Медики надавали допомогу кільком пасажирам з Hyundai, оскільки після аварії і бійки вони поскаржилися на погане самопочуття», – пише видання, відзначаючи, що патрульні в Toyota Prius не постраждали.

Нагадаємо, чоловік викрав автомобіль, втомившись чекати громадський транспорт.

Як повідомлялося, у Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції.