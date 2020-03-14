Названі етапи розвитку викликаної коронавірусом хвороби



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Ситуація кардинально змінюється в період з дев’ятого по 14-й день розвитку інфекції

Хвороба Covid-19, викликана коронавірусом нового типу, в своєму розвитку проходить чотири етапи. Про це розповів науковець Олександр Чучалін.

Перший етап триває від семи до дев’яти днів і називається «вірусемія», він нагадує нешкідливу застуду, зазначив фахівець.

Ситуація кардинально змінюється в період з дев’ятого по 14-й день розвитку інфекції, коли відбувається ураження епітеліальних клітин організму.

Чучалін вказує, що саме в цей час розвивається вірусно-бактеріальна пневмонія. «В анатомічному просторі дихальних шляхів відбувається колонізація мікроорганізмів, бактерій», – пояснив лікар. Подальший розвиток інфекції може призвести до летального результату.

Якщо хворобу не взяти під контроль на цьому етапі, то у пацієнта починаються серйозні ускладнення – гострий респіраторний дистрес-синдром, або некардіогенний набряк легенів. Він не зможе дихати без апарату штучної вентиляції легенів.

У разі якщо інфекцію не вдалося зупинити на третій стадії, останньою, або четвертою, фазою захворювання стає імуносупресія, викликана поразкою придбаного і вродженого імунітету. «Вона стає згубною, і у хворого приєднуються (до основної інфекції) такі агресивні збудники, як синьогнійна паличка, гриби», – розповів Чучалін.

Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.