Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища

Інцидент стався на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем

У четвер, 8 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області викладач побив учня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі від поліції

«Сьогодні, 8 жовтня, правоохоронці виявили на каналі популярного месенджера інформацію з відеозаписом, на якому зафіксовано, що чоловік руками б’є підлітка. Поліцейські прибули до навчального закладу та встановили, що інцидент стався кілька годин тому на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем», – йдеться у повідмомленні.

Наразі правоохоронці опитують учасників та свідків події. Після встановлення всіх її обставин буде вирішено питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заява Департаменту освіти і науки Одеської ОВА

Директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак заявив, що «насильству в освіті немає і не може бути жодного виправдання».

«Як директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА хочу чітко заявити: підняти руку на студента – неприпустимо. Тим більше для людини, яка працює педагогом і щодня має бути для молоді прикладом, наставником і дорослим, якому можна довіряти», – йдеться у повідомленні.

Олександр Лончак наголосив, що зв’язався з керівником закладу та проговорив ситуацію. «Моя позиція однозначна: людині, яка дозволяє собі таку поведінку щодо здобувача освіти, не місце в системі освіти. Наразі його вже звільнено із займаної посади», – додав він.

До слова, учителя трудового навчання та інформатики одного з навчальних закладів Хмельниччини визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень 11-річному учневі під час шкільної екскурсії. Інцидент стався 25 березня 2024 року під час шкільної екскурсії в історичній частині Кам’янця-Подільського.