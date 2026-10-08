Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища
Наразі правоохоронці опитують учасників та свідків події
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем

У четвер, 8 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області викладач побив учня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі від поліції

«Сьогодні, 8 жовтня, правоохоронці виявили на каналі популярного месенджера інформацію з відеозаписом, на якому зафіксовано, що чоловік руками б’є підлітка. Поліцейські прибули до навчального закладу та встановили, що інцидент стався кілька годин тому на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем», – йдеться у повідмомленні.

Наразі правоохоронці опитують учасників та свідків події. Після встановлення всіх її обставин буде вирішено питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заява Департаменту освіти і науки Одеської ОВА

Директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак заявив, що «насильству в освіті немає і не може бути жодного виправдання».

Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища фото 1

«Як директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА хочу чітко заявити: підняти руку на студента – неприпустимо. Тим більше для людини, яка працює педагогом і щодня має бути для молоді прикладом, наставником і дорослим, якому можна довіряти», – йдеться у повідомленні.

Олександр Лончак наголосив, що зв’язався з керівником закладу та проговорив ситуацію. «Моя позиція однозначна: людині, яка дозволяє собі таку поведінку щодо здобувача освіти, не місце в системі освіти. Наразі його вже звільнено із займаної посади», – додав він.

До слова, учителя трудового навчання та інформатики одного з навчальних закладів Хмельниччини визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень 11-річному учневі під час шкільної екскурсії. Інцидент стався 25 березня 2024 року під час шкільної екскурсії в історичній частині Кам’янця-Подільського. 

Читайте також:

Теги: Одещина бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Пошкоджене відділення «Нової пошти»
Росія атакувала Одещину: пошкоджено відділення «Нової пошти»
12 вересня, 23:26
Пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури
Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб
14 вересня, 05:00
На три області України насуваються значні дощі
У трьох областях України оголошено І рівень небезпечності через дощі
12 вересня, 14:07
Київ і Запоріжжя під ударом – троє загиблих, Росія атакувала порт на Одещині: головне за ніч 27 вересня
Київ і Запоріжжя під ударом – троє загиблих, Росія атакувала порт на Одещині: головне за ніч 27 вересня
27 вересня, 05:50
Одещина: власник відновив контроль над морським терміналом «Боріваж»
Одещина: власник відновив контроль над морським терміналом «Боріваж»
30 вересня, 16:01
Безпілотник умисно атакував автівку
РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений
25 вересня, 16:43
Сталося загоряння, яке рятувальники ліквідували
На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)
28 вересня, 08:36
Підозрюваним у вбивстві військового виявився 82-річний чоловік
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
1 жовтня, 19:22

Новини

Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища
Ізмаїл: викладача, який побив 15-річного учня, звільнено з училища
Силове захоплення «Боріважу»: 400 озброєних людей забрали термінал у власника, охоронець у лікарні
Силове захоплення «Боріважу»: 400 озброєних людей забрали термінал у власника, охоронець у лікарні
Росія завдала серії ударів по автодорозі на Одещині, є поранені
Росія завдала серії ударів по автодорозі на Одещині, є поранені
Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Одеса частково залишилася без електроенергії через аварію
Одеса частково залишилася без електроенергії через аварію
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
90K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
72K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua