Головна Одеса Новини
search button user button menu button

82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
Підозрюваним у вбивстві військового виявився 82-річний чоловік
фото: Національна поліція України

Загиблим виявився 50-річний капітан першого рангу, якого раніше вже намагався вбити завербований Росією кілер

В Одесі 30 вересня на Люстдорфській дорозі пенсіонер застрелив 50-річного капітана першого рангу Військово-морських сил України. Підозрюваний у вбивстві 82-річний чоловік стверджує, що був переконаний, ніби виконує завдання Служби безпеки України. Про це повідомляє місцеве видання «Думська», передає «Главком».

За даними джерел видання, спочатку подія виглядала як конфлікт між водіями. Вважалося, що на пішохідному переході між чоловіками виникла суперечка, після якої водій «Таврії» дістав зброю та застрелив іншого кермувальника. Однак згодом з'ясувалося, що йдеться про замовне вбивство. 

Нападник спочатку спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого вистрілив офіцеру в груди. Коли військовий упав на асфальт, чоловік здійснив ще один постріл у шию. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину.

Як пише «Думська», затриманим виявився 82-річний житель Дніпра. За його ж словами, до Одеси він приїхав, будучи переконаним, що виконує завдання СБУ.

Жертвою нападу став 50-річний капітан першого рангу ВМС України. Раніше правоохоронці вже запобігли спробі вбивства цього офіцера. За даними слідства, виконавець мав убити військового напередодні 9 травня, щоб створити інформаційний привід, вигідний російській пропаганді.

Тоді виконавцем мав стати рецидивіст із Донеччини. Після прибуття до Одеси чоловік орендував квартиру, стежив за офіцером та вивчав територію біля його помешкання. Згодом чоловік отримав координати схронів зі зброєю, звідки забрав автомат АК-74 та магазини з набоями. Для прихованого перевезення зброї він використовував сумку з подвійним дном.

Правоохоронцям вдалося запобігти тому замаху та затримати чоловіка. Під час обшуків у нього вилучили автомат, боєприпаси та телефон, через який він контактував із куратором із Росії.

Читайте також:

Теги: Одеса Одещина вбивство військові СБУ кілер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру
Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру
10 вересня, 21:03
Поліція розслідує обставини загибелі п'ятирічної дитини
На Одещині п'ятирічний хлопчик загинув після пострілу в голову
4 вересня, 15:16
Військовослужбовець ГУР під час засідання Печерського районного суду Києва
Стрілянина між силовиками. Суд віддав військового ГУР на поруки командиру
4 вересня, 15:28
Отримані дані окупанти могли використовуватися для підготовки комбінованих ударів керованими авіабомбами
СБУ затримала інформатора Росії, який коригував удари по Харкову
8 вересня, 15:10
Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донеччині
На фронті стався важливий перелом уперше з часів Курської операції – ISW
13 вересня, 13:42
На місцях влучань працюють екстрені служби
Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей
17 вересня, 10:35
Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала агента розвідки Росії, який наводив удари на Слов’янськ
21 вересня, 15:34
Російський удар пошкодив медзаклад в Одесі
Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків
24 вересня, 08:02
Триває 1676-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року
26 вересня, 08:55

Новини

82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Вбивство військового в Одесі. Поліція розкрила перші деталі про підозрюваного
Вбивство військового в Одесі. Поліція розкрила перші деталі про підозрюваного
Одещина: власник відновив контроль над морським терміналом «Боріваж»
Одещина: власник відновив контроль над морським терміналом «Боріваж»
На Одещині невідомий вдарив ножем військового ТЦК, який повернувся з фронту
На Одещині невідомий вдарив ножем військового ТЦК, який повернувся з фронту
Одещина пережила масовану атаку, спалахнули пожежі (фото)
Одещина пережила масовану атаку, спалахнули пожежі (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua