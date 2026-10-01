82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»

Загиблим виявився 50-річний капітан першого рангу, якого раніше вже намагався вбити завербований Росією кілер

В Одесі 30 вересня на Люстдорфській дорозі пенсіонер застрелив 50-річного капітана першого рангу Військово-морських сил України. Підозрюваний у вбивстві 82-річний чоловік стверджує, що був переконаний, ніби виконує завдання Служби безпеки України. Про це повідомляє місцеве видання «Думська», передає «Главком».

За даними джерел видання, спочатку подія виглядала як конфлікт між водіями. Вважалося, що на пішохідному переході між чоловіками виникла суперечка, після якої водій «Таврії» дістав зброю та застрелив іншого кермувальника. Однак згодом з'ясувалося, що йдеться про замовне вбивство.

Нападник спочатку спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого вистрілив офіцеру в груди. Коли військовий упав на асфальт, чоловік здійснив ще один постріл у шию. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину.

Як пише «Думська», затриманим виявився 82-річний житель Дніпра. За його ж словами, до Одеси він приїхав, будучи переконаним, що виконує завдання СБУ.

Жертвою нападу став 50-річний капітан першого рангу ВМС України. Раніше правоохоронці вже запобігли спробі вбивства цього офіцера. За даними слідства, виконавець мав убити військового напередодні 9 травня, щоб створити інформаційний привід, вигідний російській пропаганді.

Тоді виконавцем мав стати рецидивіст із Донеччини. Після прибуття до Одеси чоловік орендував квартиру, стежив за офіцером та вивчав територію біля його помешкання. Згодом чоловік отримав координати схронів зі зброєю, звідки забрав автомат АК-74 та магазини з набоями. Для прихованого перевезення зброї він використовував сумку з подвійним дном.

Правоохоронцям вдалося запобігти тому замаху та затримати чоловіка. Під час обшуків у нього вилучили автомат, боєприпаси та телефон, через який він контактував із куратором із Росії.