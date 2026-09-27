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Різанина у монастирі в Польщі. З'явилася інформація про минуле підозрюваного українця

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Різанина у монастирі в Польщі. З'явилася інформація про минуле підозрюваного українця
Місце нападу в польському Ярославі
фото: PAP

Чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців Чехії та Німеччини

31-річний українець Ігор М., який є підозрюваним у вбивстві священника та пораненні людей у монастирі в польському Ярославі, ще до нападу мав проблеми з правоохоронцями у Чехії та Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

За інформацією джерел видання, чоловік залишив Україну на початку 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення. У Чехії Ігоря М. внесли до списку небажаних осіб через спробу незаконно перетнути кордон. У січні 2022 року він переїхав до Німеччини, де проживав протягом наступних років.

У серпні 2026 року українця затримували через конфлікт із німецькими правоохоронцями. «Він потрапив там на облік через невиконання наказів – чинив опір німецьким правоохоронцям. Ми наразі не знаємо, чого саме стосувалася ця ситуація і в чому конкретно вона полягала. Інформація від німецької сторони дуже стисла», – розповів співрозмовник видання.

До Польщі Ігор М. в'їхав автомобілем через пункт пропуску «Свєцько» в ніч перед нападом.

Нагадаємо, напад стався вранці 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у польському місті Ярослав. Унаслідок нападу загинув священник, ще кілька людей постраждали.

За даними польських медіа, того дня Ігор М. планував повернутися до України після кількох років перебування у Німеччині. Однак через відсутність страхування його автомобіль, на якому він прибув до пункту пропуску, евакуювали до Ярослава. Слідуючи за евакуатором, чоловік опинився біля монастиря, де згодом і стався напад.

Після інциденту психіатри встановили у підозрюваного ознаки гострого поліморфного психотичного розладу. Через його стан – сильне психомоторне збудження, порушення послідовності мислення та відсутність логічного контакту – провести допит наразі неможливо.

Суд обрав Ігорю М. запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув'язнення. Арешт він відбуватиме у лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і наголосив, що винний має понести відповідальність. Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що трагедія, за попередньою інформацією, не мала національного підґрунтя.

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Теги: священник чоловік трагедія напад поліція Німеччина Чехія Польща

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