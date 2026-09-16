Україна наростила експорт яловичини: у скільки разів зросли поставки

Попит на яловичину у світі залишається високим на тлі скорочення поголів’я у низці країн

Попит на українське м’ясо зріс на тлі скорочення світової пропозиції

Україна у серпні 2026 року збільшила експорт яловичини на тлі скорочення пропозиції на світовому ринку. Найбільше зросли поставки свіжої та охолодженої продукції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Асоціації виробників молока.

Україна збільшила поставки свіжої яловичини

У серпні українські експортери поставили на зовнішні ринки 474 т свіжої та охолодженої яловичини. Це на 38% більше, ніж у липні, і майже у 25 разів більше, ніж у серпні 2025 року.

Виручка від експорту становила $3,95 млн. За місяць цей показник зріс на 44%, а порівняно із серпнем минулого року – у 37 разів.

скриншот сайту avm-ua.org

Загалом за січень–серпень Україна експортувала 3,04 тис. т свіжої яловичини на $24,36 млн. У натуральному вимірі поставки зросли у 25 разів, а валютна виручка – майже у 34 рази проти аналогічного періоду торік.

Також у серпні Україна збільшила експорт мороженої яловичини. За місяць за кордон поставили 1,82 тис. т, що на 8% більше, ніж у липні, та на 34,2% більше, ніж у серпні 2025 року.

Виручка від експорту мороженої яловичини становила майже $8,16 млн – на 7% більше за липневий показник та на 32% більше у річному вимірі.

скриншот сайту avm-ua.org

За вісім місяців Україна експортувала 12,75 тис. т мороженої яловичини на $57,56 млн. Обсяг поставок зріс на 1%, а виручка – на 12%.

Світовий ринок яловичини скорочує пропозицію

Зростання українського експорту відбувається на тлі змін на світовому ринку. За оцінкою Rabobank, у 2026 році світове виробництво яловичини може скоротитися майже на 2%, а загальна пропозиція – на 2–3%.

Скорочення виробництва очікується, зокрема, у ЄС, США, Бразилії та Китаї. Водночас високі ціни на худобу та торговельні обмеження змушують великих експортерів шукати нові ринки збуту.

Зокрема, у червні Австралія вичерпала встановлену Китаєм річну квоту на імпорт яловичини обсягом 205 тис. тонн. Через це частину австралійської продукції довелося переорієнтувати на інші ринки.

У Бразилії після вичерпання квоти на постачання яловичини до Китаю ставка мита на імпорт понад встановлений обсяг зростає з 12% до 67%.

Імпорт яловичини до України скоротився

Водночас Україна у серпні не імпортувала живу велику рогату худобу. Поставки охолодженої яловичини становили 9 т – на 40% менше, ніж у липні та серпні минулого року.

Імпорт мороженої яловичини становив 84 т. Це на 32% менше, ніж у липні, але на 38% більше, ніж у серпні 2025 року.

скриншот сайту avm-ua.org

За січень–серпень Україна скоротила імпорт великої рогатої худоби на 82% – до 93 т. Поставки мороженої яловичини зменшилися на 25% – до 754 т. Водночас імпорт охолодженої яловичини зріс на 4% – до 99 т.

За підсумками серпня зовнішньоторговельне сальдо у цьому сегменті було позитивним і становило $14,95 млн.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що світові ціни на зерно синхронно пішли вниз – у США та Європі одночасно подешевшали пшениця та кукурудза. В Україні цього тижня ціни на зерно змінювалися по-різному: фуражна пшениця подорожчала, тоді як продовольча пшениця, кукурудза та соняшник подешевшали.