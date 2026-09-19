Румунія готова ділитися з Україною ядерними технологіями

Дан зауважив, що Румунія має близько 50 років досвіду в ядерній сфері

Румунський президент Нікушор Дан зазначив, що країна може обмінюватися технологіями та практичним досвідом у галузі ядерної енергетики з Україною

Румунія висловлює готовність нарощувати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій, а також ділитися з Україною досвідом і технологіями у сфері ядерної енергетики. Про це під час саміту C8 заявив президент Румунії Нікушор Дан, передає «Главком».

За його словами, країна володіє давніми традиціями в оборонній промисловості, необхідною виробничою базою та кваліфікованими кадрами, хоча протягом останніх 30 років ця галузь і не мала належного управління.

Окремо румунський лідер відзначив близько 50 років досвіду своєї країни в ядерній сфері та наявність підготовлених інженерів і технологів. Нікушор Дан наголосив, що румунські фахівці готові до співпраці з країнами Карпатського регіону, зокрема до обміну технологіями та практичним досвідом у галузі ядерної енергетики з Україною.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18-20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про спільні проєкти України та Румунії у сфері виробництва дронів. Про це він повідомив після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном під час саміту «Карпатської вісімки».

Зеленський зазначив, що Україна та Румунія домовляються розширювати співпрацю не лише на двосторонньому рівні, а й у межах регіональної Карпатської ініціативи.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що новостворений формат «Карпатської вісімки» може допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі.