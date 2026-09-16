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Понад 20 польських депутатів закликали Туска провести Марш незалежності Польщі у Львові

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Понад 20 польських депутатів закликали Туска провести Марш незалежності Польщі у Львові
Ініціатори пояснюють пропозицію необхідністю підтримати поляків, які проживають у Львові
фото: nasze-slowo.pl

Автори звернення хочуть, щоб польський уряд узгодив захід з Україною та забезпечив його організацію

Понад 20 депутатів польського Сейму закликали прем'єр-міністра Дональда Туска організувати 11 листопада Марш незалежності Польщі у Львові. Відповідну інтерпеляцію зареєстрували 28 серпня, її підписав 21 депутат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на документи польського Сейму.

Автором звернення виступив депутат Даріуш Матецький. Серед підписантів – представники партій «Право і справедливість», «Конфедерація», «Конфедерація Корони Польської» та інших правих політичних сил.

Депутати запитали Туска, чи готовий польський уряд організувати у Львові офіційні заходи до Дня незалежності Польщі 11 листопада, зокрема марш вулицями міста. Також вони хочуть знати, чи звертатиметься Варшава за дозволом до української влади та міської влади Львова і чи забезпечить фінансування та організаційну підтримку заходу.

Ініціатори пояснюють пропозицію необхідністю підтримати поляків, які проживають у Львові, та наголошують на їхньому зв'язку з польською історією, культурою і традиціями. Вони також заявляють, що польська держава нібито недостатньо підтримує поляків в Україні.

У зверненні депутати пропонують провести марш за участю місцевих поляків та представників польської влади. Водночас сама інтерпеляція не означає, що захід уже погоджений або що його проведення у Львові заплановане.

Зазначимо, що Марш незалежності – щорічна акція, яка проходить у Польщі 11 листопада, у День незалежності країни. Традиційно захід проводять у Варшаві.

Варто нагадати, що більшість українських біженців у Польщі планують повернутися в Україну, однак значна частина розглядає можливість залишитися за кордоном. Водночас серед тих, хто хоче залишитися, найчастіше обирають Польщу. 

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Теги: Польща Львів Україна Дональд Туск

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