На Хмельниччині вчитель побив 11-річного учня через сувенірний ніж

Суд частково задовольнив цивільний позов матері хлопчика, а педагога звільнив від покарання через закінчення строків давності

Учителя трудового навчання та інформатики одного з навчальних закладів Хмельниччини визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень 11-річному учневі під час шкільної екскурсії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду.

Інцидент стався 25 березня 2024 року під час шкільної екскурсії в історичній частині Кам’янця-Подільського.

Педагог силоміць намагався відібрати в учня сувенірний ніж, який той незадовго до цього придбав в місті Хотині Чернівецької області. На підставі показань свідків, судом встановлено, що вчитель застосував силу до хлопчика, намагаючись відібрати сувенірний ніж.

Неповнолітній потерпілий повідомив суду, що не розмахував ножем, а лише мав намір показати його своїм друзям. За його словами, вчитель схопив його за вухо та шию і двічі вдарив головою об лавку, намагаючись забрати сувенірний ніж.

Сам учитель провини не визнав. За його словами, він лише намагався забрати ніж, оскільки вважав, що хлопчик міг поранити інших дітей. Також педагог заперечував, що стискав дитині шию.

Однак вирішальними для суду стали показання потерпілого, двох неповнолітніх свідків, результати судово-медичних експертиз, слідчих експериментів та відеозапис завершення конфлікту.

З учителя стягнули близько 1 тис. грн матеріальної шкоди як відшкодування витрат на обстеження та лікування дитини, 25 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого, а також понад 16 тис. грн витрат держави на проведення судових експертиз.

Суд визнав обтяжуючими обставинами те, що правопорушення було вчинене щодо малолітньої дитини та в присутності інших дітей. Педагогу призначили штраф, однак звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.