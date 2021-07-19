На Прикарпатті шукають блогерів для популяризації туристичних маршрутів

Подорож блогерів триватиме п'ять днів

На Прикарпатті оберуть блогерів для участі у безкоштовному турі від проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці». Реєстрація триватиме до кінця серпня. Про це розповіла координаторка проєкту Марія Жукевич.

«Блогерів у промотур ми запрошуємо для того, щоб вони розповіли про нові вікенди в Карпатах своїй аудиторії. Наразі в нас є 10 заявок від них. Утім, у тур ми плануємо запросити до 5 блогерів. Тобто, оберемо найкращих. Основними критеріями у відборі для нас стануть тематика блогу, його охоплення, кількість підписників, географія. Перевагу віддамо тревел-блогерам. Тур розпочнеться в перший-другий тиждень вересня, тому реєстрація триватиме орієнтовано до кінця серпня», – повідомила Жукевич.

За її словами, подорож блогерів триватиме 5 днів.

«Під час мандрівки плануємо зустрічі з місцевими мешканцями Косівщини, Коломийщини, Верховинщини та Долинщини, чиї історії захоплюють не менше кінофільмів. Також буде змога отримати насолоду від свіжого повітря, неймовірних краєвидів, смачних страв, приготованих за столітніми рецептами, навчитися новим ремеслам та відпочити від наболілих звичок міського життя», – додала координаторка проєкту.

Реєстрація на промотур блогерів триває за посиланням.

Мандрівку організовують в межах проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці», що виконується Туристичною асоціацією Івано-Франківщини і співфінансується ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020.

Додамо, що на Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами.

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Джерело: Укрінформ