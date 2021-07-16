Польща змінила правила перетину кордону для туристів

Туристи будуть зобов'язані заповнити карту Traveler Location Card в електронному вигляді

З 17 липня наберуть чинності важливі зміни для людей, які подорожують до Польщі. Про це інформує RMF24.

Тепер кожен, хто прибуває в країну, буде зобов'язаний заповнити карту Traveler Location Card в електронному вигляді (eKLP). Наразі ці зміни стосуватимуться перш за все туристів, які прибувають літаком. В польському уряді інформують, що зміна стосуватиметься «усіх, хто має намір перетнути кордон Республіки Польща» тобто громадян країни теж.

До цих пір документ, що допомагає департаменту охорони здоров'я Польщі визначати місцезнаходження людей, інфікованих коронавірусом, можна було заповнити на папері. Тепер же паперові карти будуть дійсні тільки при відсутності доступу до системи ІКТ.

У карті потрібно буде включити таку інформацію:

країна, звідки почалося подорож;

номер рейсу, дата прибуття, ім'я та прізвище;

номер PESEL, або документ, що засвідчує особу (ID-карта або паспорт);

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

адреси всіх місць, де турист збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів перебування (наприклад, готель, будинок, курорт);

інформацію про довідку про вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.

Що після заповнення Карти місцезнаходження мандрівника?

Ви отримаєте підтвердження про заповнення eKLP на електронну адресу, вказану у формах.

Ви можете роздрукувати підтвердження або представити його працівникам аеропорту на мобільному пристрої (наприклад, телефоні, планшеті).

Батьки і діти або родичі можуть заповнити одну форму, якщо вони їдуть в одне місце разом.

Карта допоможе обмежити швидке поширення коронавірусу і дозволить швидко зв'язатися з людьми, які подорожували разом з інфікованим туристом.