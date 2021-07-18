Ізраїль переносить відкриття кордонів на невизначений строк

В Ізраїлі не беруться спрогнозувати час відкриття кордонів

Раніше відкрити країну для туристів планувалося 1 серпня

Відновлення туристичних поїздок до Ізраїлю, яке планувалося на 1 серпня, відкладене на невизначений термін. Про це інформує The Jerusalem Post з посиланням на чільників МОЗ країни.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш на сьогоднішньому брифінгу для преси заявив, що влада вирішила перенести дату відновлення індивідуального туризму.

«Ми переносимо дату в'їзду туристів, цього не станеться 1 серпня. На жаль, сьогоднішня ситуація не дозволяє нам пропускати туристів», – сказав представник міністерства, додавши, що нова дата ще не була визначена.

Наразі в Ізраїль можуть потрапити лише організовані групи туристів. Як наголосив Еш, коли у світі набирає обертів поширення штаму «Дельта», не час подорожувати, тому влада Ізраїлю вивчає, як обмежити закордонні поїздки.

Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

Як раніше повідомляв «Глаком», незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом «Дельта».