В Ізраїлі порушників самоізоляції чекатиме кримінальна відповідальність

Проти тих, хто вчинив свідоме порушення карантинних норм, будуть висунуті кримінальні обвинувачення

Нова система контролю дозволить поліції відстежувати місцезнаходження осіб, які перебувають у місцях самоізоляції

Голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет доручив притягати до кримінальної відповідальності за порушення самоізоляції хворими на Covid-19. Про це інформує The Times of Israel.

Окрім того, Нафталі Беннетт заявив, що для перевірки місця перебування осіб, які перебувають на самоізоляції, будуть використовуватись технологічні засоби.

Нова система контролю дозволить поліції відстежувати місцезнаходження осіб, які перебувають у місцях самоізоляції, шляхом відправлення текстового повідомлення з гіперпосиланням на їхні мобільні телефони. Коли особа натискає на посилання, її фізичне місце знаходження негайно повідомляється правоохоронним органам.

Однак, незрозуміло, як система буде працювати з тими, хто не має телефонів, зокрема маленькими дітьми. За існуючою системою, тим, хто перебуває в ізоляції, повідомляється, що їх може відвідати поліція у будь-який час, але це рідко трапляється на практиці.

Повідомляється, що присутні на останньому засіданні уряду міністри домовилися, що проти тих, хто вчинив свідоме порушення карантинних норм (самоізоляції - ред.), будуть висунуті кримінальні обвинувачення.

Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

Як раніше повідомляв «Глаком», незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом «Дельта».