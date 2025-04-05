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У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку
Школа, у якій трапився конфлікт
фото: скріншот із відео

У школі кажуть, що учень спровокував педагога

У Вінницькій громаді вчителя історії підозрюють у побитті учня під час уроку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» повідомив речник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Вадим Кобзар.

За його словами, випадок стався 1 квітня, а почалося все з того, що десятикласник під час уроку не реагував на зауваження вчителя, тож той вдарив підлітка та грубо висловлювався.

Наступного дня про випадок у школі дізналися ювенальні поліцейські. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Усі обставини встановлюються, а всіх учасників цієї ситуації опитали, сказав Кобзар.

Директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко повідомила, що вчителя відсторонили від роботи.

Чоловіку загрожує пробаційний нагляд на строк до п’яти років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

За даними журналістів, випадок трапився у Вінницько-Хутірському ліцеї. Там ситуацію прокоментувала тимчасово виконуюча обов'язки директора Олена Грабчук. За її словами, чоловік у їхньому ліцеї працює з 2018 року. Подібних конфліктів до цього не виникало.

«Це вперше сталося з вчителем і взагалі в нашому навчальному закладі. Ми знаємо цього вчителя як гарного спеціаліста. Він має авторитет і серед дітей, і серед колег. Відомо, що учень спровокував вчителя. Ми не виправдовуємо вчителя тому, що він дійсно вчитель порушив норми педагогічної етики», – сказала Олена Грабчук.

За словами виконувачки обов’язків директора, учень з 2 квітня не відвідує школу, бо хворіє.

Нагадаємо, понад дві сотні випадків цькування у школі зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років. 

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти. Так, тепер керівник закладу загальної середньої освіти має проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

До слова, Міністерство освіти і науки впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію.

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Теги: дитина вчитель поліція булінг Вінниця

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