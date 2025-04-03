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У Чернігові жінка нібито залишила дитину в камері схову: відповідь поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Чернігові жінка нібито залишила дитину в камері схову: відповідь поліції
Поліцейські Чернігівщини провели перевірку
фото з відкритих джерел

Підлітки зафільмували маленького хлопчика, який заліз у комірку

Мережею поширилось відео, на якому малолітня дитина перебуває у камері схову магазину. Чернігівські пабліки підписали відео так, ніби мати спеціально закрила там дитину, бо та заважала жінці робити покупки. Інцидент прокоментувала поліція Чернігівщини, передає «Главком».

Поліція Чернігівщини спростовує інформацію про те, що мати закрила дитину в камері схову магазину. Повідомляється, що ювенальні поліцейські провели перевірку та встановили, що малолітній хлопчик самостійно граючись заліз до нижньої комірки.

В цей час повз проходили підлітки, які зняли це на відео. Одразу ж після цього до дитини підійшла мама, хлопчик вибрався з комірки, вони закінчили покупки і разом вийшли з магазину.

За даними поліції, ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення відсутні.

Нагадаємо, що у Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі.

До слова, на Вінниччині знайшовся трирічний хлопчик, який напередодні ввечері вийшов із собакою за межі бабусиного подвір’я і зник. Пес усю ніч був поруч з дитиною.

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Теги: Чернігівщина поліція магазин дитина

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