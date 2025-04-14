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Пожежа у Святошинському районі: з задимленої висотки врятовано двох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа у Святошинському районі: з задимленої висотки врятовано двох людей
Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Оперативно прибулі на місце події рятувальники ліквідували пожежу на площі 7 кв. м

У Святошинському районі Києва сьогодні, 14 квітня,  сталася пожежа в житловій багатоповерхівці. Рятувальники вивели з задимленого будинку двох людей, серед яких була дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві

Повідомлення про пожежу, що виникла на бульварі Миколи Руденка у Святошинському районі Києва, надійшло до Служби порятунку о 13:00. 

Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору на четвертому поверсі житлової багатоповерхівки
Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору на четвертому поверсі житлової багатоповерхівки
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору на четвертому поверсі житлового багатоповерхового будинку», – повідомили рятувальники.

Оперативно прибулі на місце події рятувальники ліквідували пожежу о 13:25 на площі 7 кв. м.

Під час гасіння вогню з третього поверху на свіже повітря було виведено двох людей, серед яких була одна дитина. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Під час гасіння пожежі з третього поверху вивели на свіже повітря двох людей, серед яких — одна дитина
Під час гасіння пожежі з третього поверху вивели на свіже повітря двох людей, серед яких — одна дитина
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Наразі причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи. 

Нагадаємо, столичний авторинок у Дніпровському районі став місцем пожежі 11 квітня. Вогнеборці швидко впоралися з вогнем у складському приміщенні. У ДСНС зазначили, що загоряння виникло в одноповерховому складському приміщенні на території авторинку, що використовувалось для зберігання лакофарбових матеріалів.

Також у Києві сталась смертельна пожежа пізно ввечері у четвер, 10 квітня, у Подільському районі. На Рибальському острові загорілася одна з квартир житлової триповерхівки.   

Теги: пожежа рятувальники дитина Київ

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