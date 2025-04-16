У столичному ТРЦ скло з вітрини впало на дітей, 12-річна дівчинка з травмами у лікарні

Хлопець, який був із дівчинкою, не постраждав

Дитину доставили до лікарні, де вона проходить додаткове обстеження

В одному з торгових центрів Києва скло з вітрини магазина впало дванадцятирічній дівчині на голову, нині вона проходить обстеження у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що подія сталася напередодні, 14 квітня, близько 19:15.

«Хлопець та дівчина, прогулюючись по ТЦ, сіли на підлогу біля одного з магазинів, спершись на скло, внаслідок чого воно тріснуло та впало на них», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не називають торговий центр, у якому трапилося травмування дитини, але у соцмережах повідомляється, що інцидент стався у ТРЦ Dream Town.

Камери спостереження зафіксували, що підлітки сиділи на підлозі, спершись на скло вітрини фото: поліція Києва

12-річна дівчинка отримала травми. Попередньо, у неї забій мʼяких тканин тім’яної ділянки голови та задньої поверхні шиї та спини. Наразі вона в лікарні проходить додаткове обстеження. Хлопець, що був з нею, не травмувався.

Подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції, за вказаним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, на станції метро «Хрещатик» двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака.