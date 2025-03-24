Британка брехала чоловіку і вдавала вагітну: яке рішення ухвалив суд

Жінка зі Стаффордширу ув'язнена за те, що двічі обманом змусила партнера повірити, що вона вагітна

Громадянку Великої Британії, яка двічі брехала партнерові про свою вагітність, засудили до шести місяців ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

23-річна Ліббі Вернон зі Стаффордшира поскаржилася новому інтернет-другу на нібито жорстоке ставлення колишнього хлопця, від якого вона чекає на близнюків. Згодом вона запропонувала виховувати дітей разом, повідомивши, що придбала в іпотеку власне житло, а через деякий час дівчина сказала, що один із плодів перестав розвиватися.

У грудні 2023 року Ліббі надіслала другу фото малюка у білій шапочці, супроводивши його коментарем «Хтось хоче з тобою познайомитися». Періодично Вернон надсилала чоловікові фотографії дитини – то в автокріслі, то в дитячому ліжечку, а одного разу він прочитав у себе «гарячкове повідомлення» про те, що дитина перестала дихати. Вона стверджувала, що обох госпіталізували, проте малюк помер.

У лютому 2024-го стосунки пари стали ближчими, і Ліббі розповіла новому партнерові, що знову вагітна та знову близнюками. Чоловік поставився до інформації з усією серйозністю та облаштував нове житло для своєї майбутньої родини. Вони навіть влаштували спеціальну вечірку, де дізнались, що нібито чекають на хлопчиків-близнюків. При цьому жінка всіляко уникала показувати чоловіку живіт, посилаючись на те, що має негарний вигляд.

Обман розкрився лише тоді, коли дівчина з'явилася у пологове відділення з накладним животом.

«У магістратському суді міста Воркінгтона Ліббі Вернон засудили до шести місяців ув'язнення, попередньо визнавши винною за 10 пунктами звинувачення, пов'язаними з надсиланням неправдивих повідомлень», – йдеться у матеріалі. Чим насправді жінка керувалася у своїх діях, Вернон не сказала.

Потерпілий чоловік заявив, що обман Вернон сильно вплинув на нього, а також на його матір, бабусю та сестру, які готувалися до народження дитини. Він переїхав з дому своєї матері, та відремонтував будинок для себе та Вернон, щоб жити з їхніми дітьми.

У заяві потерпілого, зачитаній у суді, він зазначив наступне: «Я думав, що стану батьком, і я змінив усе своє життя, щоб зробити крок вперед і бути готовим до цього».

Нагадаємо, у Лодзі медики помістили жінку в ізолятор у психлікарні після того, як вона повідомила, що планує зробити аборт на пізньому терміні вагітності.