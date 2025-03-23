У Хмельницькому судять матір, яка викинула новонародженого сина у смітник

Жінка каже, що розкаюється у своєму злочині та зараз прагне одного – аби її дитину всиновила хороша сім’я

У Хмельницькому судять 37-річну жінку, яка викинула новонародженого сина у смітник. Наразі у Хмельницькому міськрайонному суді відбулося підготовче засідання. Горе-матері інкримінують залишення дитини в небезпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Жінка каже, що розкаюється у своєму злочині та зараз прагне одного – аби її дитину всиновила хороша сім’я. На запитання ж, чому так учинила, відповідає – боялася людського осуду. 2024-го року її чоловік-військовий зник безвісти, а малюка вона народила 15 січня 2025-го.

«Дитина не від чоловіка, і я її не хотіла. Боялася, що мене засудять сусіди, люди, яких я знаю», – пояснила хмельничанка.

За словами жінки, біологічний батько про народження сина знає, та вони не спілкуються. А їй забрати хлопчика нікуди, бо має двох неповнолітніх доньок, усі живуть у одній кімнаті.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 31 березня. Горе-матері загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 15 січня 2025 року на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому перехожі знайшли немовля, загорнуте у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було три градуси морозу.

Раніше на Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції.

Також нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

«Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

До слова, раніше повідомлялось, що в Києві жінка забила до смерті свою 69-річну матір.