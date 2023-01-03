На війні загинув майданівець Олег Юрченко

Олег Юрченко після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її

Полеглий захисник – батько п'яти дітей

На війні загинув активний громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. Про це повідомив колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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«Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним», – написав він.

Олег Юрченко – батько п'яти дітей, член Спілки української молоді, був активний в громадському житті, майданівець, який після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її.

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«Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні. Але ми зробимо це, зокрема в пам’ять таких як він, яким завдячуємо наближенню цієї перемоги», – наголосив В’ятрович.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі у боях з російськими окупантами загинув оператор монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана».

Такожу у боях проти російських окупантів загинула дочка відомого академіка, військовослужбовиця підрозділу «Хартія» медикиня Владислава Черних з позивним «Аїда».

Як відомо, З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини. Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.