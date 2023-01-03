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На війні загинув майданівець Олег Юрченко

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На війні загинув майданівець Олег Юрченко
Олег Юрченко після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її
фото з Facebook Володимира В'ятровича

Полеглий захисник – батько п'яти дітей

На війні загинув активний громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. Про це повідомив колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним», – написав він.

Олег Юрченко – батько п'яти дітей, член Спілки української молоді, був активний в громадському житті, майданівець, який після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її.

«Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні. Але ми зробимо це, зокрема в пам’ять таких як він, яким завдячуємо наближенню цієї перемоги», – наголосив В’ятрович.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі у боях з російськими окупантами загинув оператор монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана».

Такожу у боях проти російських окупантів загинула дочка відомого академіка, військовослужбовиця підрозділу «Хартія» медикиня Владислава Черних з позивним «Аїда».

Як відомо, З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини. Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

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