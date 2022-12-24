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На фронті загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов

Альона Боженко
glavcom.ua
На фронті загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов
Загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R
фото із відкритих джерел

Подробиці загибелі героя наразі невідомі

На фронті загинув Володимир Fresh Єжов – один із розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R. Про це у соцмережах повідомили знайомі Єжова.

«Загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R.  R.I.P. Володимир «Fresh» Єжов», – написав волонтер Тім Златкін.

Також загибель Єжова підтвердив і воєнний експерт Ігаль Левін.

«Сьогодні стало відомом, що захищаючи Україну від російського вторгнення, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир «Fresh» Єжов», – написав Левін.

Подробиці загибелі героя наразі невідомі.

Єжов у своїх колах був відомий за нікнеймом Fresh. Він був безсумнівно дуже талановитою особистістю і працював у компанії GSC Game World і приклав руку не лише до українських ігор, як STALKER та «Козаки», але й до інших проєктів: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що на війні загинув відомий український режисер Олег Бобало – трагедія сталася під Бахмутом.

Теги: ЗСУ війна смерть

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