На фронті загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов

Подробиці загибелі героя наразі невідомі

На фронті загинув Володимир Fresh Єжов – один із розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R. Про це у соцмережах повідомили знайомі Єжова.

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«Загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. R.I.P. Володимир «Fresh» Єжов», – написав волонтер Тім Златкін.

Також загибель Єжова підтвердив і воєнний експерт Ігаль Левін.

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«Сьогодні стало відомом, що захищаючи Україну від російського вторгнення, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир «Fresh» Єжов», – написав Левін.

Подробиці загибелі героя наразі невідомі.

Єжов у своїх колах був відомий за нікнеймом Fresh. Він був безсумнівно дуже талановитою особистістю і працював у компанії GSC Game World і приклав руку не лише до українських ігор, як STALKER та «Козаки», але й до інших проєктів: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що на війні загинув відомий український режисер Олег Бобало – трагедія сталася під Бахмутом.