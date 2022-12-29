На війні загинула дочка відомого академіка, медикиня «Аїда» (фото)

«Аїда» стала першою жінкою в польовій частині «Хартії»

У боях проти російських окупантів загинула військовослужбовиця підрозділу «Хартія» Владислава Черних. Про це повідомив командир добровольчого батальйону «Хартія» Всеволод Кожемяко.

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«Вчора загинула «Аїда». Велика особистість, боєць підрозділу «Хартія», наша сестра Влада Черних. Я особисто забирав Владу з дому, коли в травні цього року мені сказали що є дівчинка яка хоче до нас в підрозділ, але мешкає за містом майже в зоні бойових дій і не може добратися до Харкова. Я був поруч і заїхав за нею. Її тоді з гордістю проводжала вся родина. Влада прийшла до нас як медик але в нас всі проходять обов’язкову піхотну підготовку. Головний сержант одразу помітив що вона дуже влучно і впевнено працює зі стрілецькою зброєю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Аїда» стала першою жінкою в «польовій частині» «Хартії». І на навчаннях з першого пострілу в перший раз влучила в ціль з гранатомета. Влада постійно навчалася військовій справі.

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«Вона прийшла до нас як медик, але працювала і в розвідці і потім стала пілотом дронів різного призначення-розвідників, бомбардувальників, камікадзе. Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання. Завжди сконцентрована, впевнена в собі і в правоті справи, з гарним почуттям гумору, освічена …, дуже ефективна і в той же час скромна. Тільки декілька тижнів тому вона врятувала життя важко пораненому побратиму, надавши йому першу допомогу на полі боя, коли їх екіпаж бпла попав вогонь ворожого гелікоптера. Дуже важка втрата для Хартії. Без будь яких перебільшень», – додав Кожемяко.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Влада була аспіранткою Національної фармацевтичної академії, її батько – відомий фармацевт і член Національної академії наук Валентин Черних.

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