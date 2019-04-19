На в’їзді в Київ затори – всі їдуть на дебати



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Біля самого НСК велике скупчення людей

Людей на дебати привозять зі всієї країни

Підрозділи МВС працюють над вирішенням складної транспортної ситуації на в’їзді в Київ. Про це сьогодні, 19 квітня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК «Олімпійський» на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни. Поліцейські працюють над її вирішенням. Просимо водіїв ставитися з порозумінням», - зазначив Яровий.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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