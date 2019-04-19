Дебати на стадіоні: у глядачів при вході вилучатимуть яйця і помідори



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Перевірки при вході на стадіон будуть проводитись більш суворо, ніж це зазвичай відбувається під час проведення спортивних змагань

Під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати правоохоронці будуть вилучати у глядачів продукти, які можуть бути використані для кидання. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко під час брифінгу.

«Жодної зброї, жодних предметів, які можуть бути використані як зброя, жодних речей, які легальні, яких можна купити, але які можуть бути використані для нанесення шкоди собі або оточуючим, — газові балончики, петарди, фаєри, ножі, - жодних метальних предметів — яєць, овочів, фруктів — все це буде на входах до споруди вилучатися», — зазначив він.

За його словами, контроль і перевірки при вході на стадіон будуть проводитись більш суворо, ніж це зазвичай відбувається під час проведення спортивних змагань, повідомляє УНН.

«Приходьте без нічого», — підсумував речник МВС.

Нагадаємо, Національна поліція провела підготовчі заходи із забезпечення публічної безпеки під час масових заходів на НСК «Олімпійський».

Всього публічну безпеку людей забезпечуватимуть понад 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС.

Як повідомлялося, в район НСК «Олімпійський» у Києві з самого ранку стягуються правоохоронці.

Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

Закрито на вхід та вихід станції метро «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац спорту».

Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».