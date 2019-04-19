Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)



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На стадіон почали запускати глядачів з запізненням

О 16:00 на НСК «Олімпійський» повинні почати запускати глядачів на дебати. Як повідомлялось, спочатку буде шоу-програма, а самі дебати почнуться о 19:00.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», спочатку не вистачало стюардів, тому були проблеми з пропуском на стадіон.

На стадіоні, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом.

Поки на стадіон заходитимуть люди, від кандидатів будуть виступати по черзі три артисти.

Багато людей приїхало з регіонів і деякі з них вирішили перекусити бутербродами перед тим, як пройти на НСК.

Нагадаємо, після мітингу «Захисти Україну» з Майдану до НСК рушила колона з прапорами. До речі, на «Олімпійський» можна проносити тільки українськи прапори.