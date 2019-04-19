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    Суспільство

    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)

    • Розсилка
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)

    На стадіон почали запускати глядачів з запізненням

    О 16:00 на НСК «Олімпійський» повинні почати запускати глядачів на дебати. Як повідомлялось, спочатку буде шоу-програма, а самі дебати почнуться о 19:00.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», спочатку не вистачало стюардів, тому були проблеми з пропуском на стадіон.

    На стадіоні, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом. 

    Поки на стадіон заходитимуть люди, від кандидатів будуть виступати по черзі три артисти.

    Багато людей приїхало з регіонів і деякі з них вирішили перекусити бутербродами  перед тим, як пройти на НСК.

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    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Що зараз відбувається під НСК «Олімпійський» (фото)
    Станіслав Груздєв, «Главком»

    Нагадаємо, після мітингу «Захисти Україну» з Майдану до НСК рушила колона з прапорами. До речі, на «Олімпійський» можна проносити тільки українськи прапори.

    стадіон дебати НСК «Олімпійський»
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