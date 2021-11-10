Український фермер назвав культуру, яка прибутковіша за картоплю

Овоч набирає популярності, однак потребує постійного зрошення

Вирощування селери може принести більший зиск, ніж традиційна для українців картопля. У цьому переконався фермер із села Кам’янка на Херсонщині Леонід Кириченко, пише «Голос України».

«Селера на плантації площею у 8 га дала врожай у 50 т коренів з 1 га. І торговельні мережі дають за них гарну гуртову ціну у 20 грн/кг. За картоплю стільки не виручиш. Хоча на врожай треба добряче попрацювати», – розповів керівник господарства «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко.

На його думку, в Україні культура недооціненою, і має надто обмежений попит. Проте за кордоном селера має шалений попит. Єдина особливість вирощування полягає в тому, що овоч потребує значного зрошення.

«Селера культура вологолюбна, тож без зрошення розвивалася б погано. Цьогоріч на плантації було 10 поливів, а в посушливіші роки давав і по 15-16. Та й робочих рук заради врожаю докласти треба: корені копають вручну, вручну обрізають ножами, ще й миють. Адже 90% нашої продукції купують великі торговельні мережі, а в них до якості й зовнішнього вигляду продукції підвищені вимоги. Тому треба їй відповідати», – зауважив фермер.

Нагадаємо, раніше експерти порадили фермерам рослину, вирощувати яку вигідніше за пшеницю.

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