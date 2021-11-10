Україна увійшла до п’ятірки світових експортерів ягід: які найбільше користуються попитом

Цьогоріч експортували майже удвічі більше продукції, ніж торік

За результатами 2020 року Україна займає п’яте місце за обсягами експорту ягід (малини, смородини, порічки, ожини) серед найбільших експортерів світу. За вказаний період було експортовано 21,4 тис. т ягід на загальну суму $44 млн, що на 43% більше за показник минулого року. Про це повідомляє «Український клуб аграрного бізнесу».

Основними країнами-імпортерами українських ягід стали Польща (53% українського експорту), Німеччина (11%) та Чехія (11%).

На кожному з перерахованих ринків у 2020 році українські постачальники входять до лідерів. Структура імпорту ягід у цих країнах:

Польща: Україна (45%), Сербія (33%), Німеччина (6%);

Німеччина: Сербія (42%), Польща (34%), Нідерланди (5 %), Україна (2%);

Чехія: Україна (42%), Польща (24%), Сербія (15%).

Найбільше ми експортуємо саме малину, причому переважно в замороженому вигляді. В 2020 році було експортовано 18,6 тис. тонн цих ягід.

За кількістю експортованих ягід малина поступається лише чорниці.

Нагадаємо, Україна цього року виробить рекордну кількість соняшникової олії.

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