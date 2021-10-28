На Львівщині садівник вирощує «золотий» горіх: культура настільки перспективна, що нею зацікавилися араби

Садівник знає, як уже з першого року заробляти на плантації

У планах українця – навчити спеціально виведені породи свиней збирати білий трюфель

Cадівник зі Львівщини Михайло Костюк плекає плантацію цінного чорного горіха, мікоризованого білим трюфелем. У планах – розвести свиней, які шукали би трюфельні гриби так, як у французькому П’ємонті. Про це повідомляє «Голос України».

Михайло Костюк народився і живе з родиною у селі Банюнин, що за 30 кілометрів від Львова. Садівництвом почав цікавитися ще у 1996-му, у 19-річному віці. У 2004-му власними саджанцями засадив 10 гектарів яблуневого саду впереміжку з грецьким горіхом, з яких створив так звану захисну смугу.

Має, певне, найбільшу в Україні плантацію чорного горіха площею понад 40 гектарів. Перейшов саме на цю культуру, бо вважає її найперспективнішою.

«Уже з першого року можна отримувати прибутки – з листя виготовляти настоянки і фіточаї, корисні для посилення імунітету. Надалі настоянки почав робити і з плодів», – каже садівник.

Цінна в чорного горіха й деревина, яку використовують, зокрема, в оздобленні дорогих автівок та яхт, під час виготовлення меблів тощо.

Плантацію Михайла у Банюнині знають не лише в Україні. Були італійці, молдавани, французи. Зацікавилися араби, які хочуть вкладати в нашій країні кошти саме в горіхівництво – вирощувати величезні плантації. Тому і потрібен їм фахівець, який має досвід.

Нині осіння пора – збирають урожай. Допомагає Михайлові його дружна родина – дружина Галина і троє дітей – 18-річний Назар, 17-літня Христина і 16-річний Остап. Діти нарівні з дорослими працюють у полі, їздять на машинах і тракторі. Вони знаються на кожній із культур, адже батько ділиться з ними своїми знаннями та досвідом. Хлопці вже посадили собі окремо горіхи, лохину, виноград. Найбільше ж, звісно, чорного горіха.

Окремої розповіді заслуговує «Магазин довіри» або «Магазин без продавця», який створив Михайло Костюк у рідному селі при дорозі. Тут кожен охочий може зупинитися і обрати собі продукцію до смаку. Оскільки цей магазин просто неба – без продавця, тому гроші за товар залишають у трилітровій банці.

У планах – навчити спеціально виведені породи свиней збирати білий трюфель.

«У нас у природі цей дороговартісний гриб теж є, але ми не вміємо його шукати. Тому і купуємо його за шалені гроші на аукціонах у Франції та Італії», – зазначає садівник.

Нагадаємо, подружжя Терещенків із села Лікарівка Олександрійського району Кіровоградської області на своєму городі вирощує 200 сортів винограду. Виноградник має площу 20 соток.