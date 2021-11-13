В Україні подорожчав ще один овоч «борщового набору»

Столовий буряк відчутно піднявся в ціні

Українські фермери почали підвищувати ціни на столовий буряк попри те, що попит на цей овоч невисокий. Про це інформує east-fruit.com.

«Головною причиною подорожчання столових буряків більшість виробників називають обмежену пропозицію цього коренеплоду на ринку, а також зниження валового збору культури у поточному сезоні», – йдеться в повідомленні.

За даними щоденного моніторингу проєкту EastFruit, лише з початку цього тижня столові буряки на українському ринку подорожчали в середньому на 17%. Основні угоди з продажу цього коренеплоду укладаються по 6-8 грн/кг ($0,23-0,31/кг) залежно від якості, обсягу партії та регіону.

При цьому більшість представників оптових компанії та роздрібних мереж не поспішають закуповувати столові буряки за такими цінами. Активного продажу в цьому сегменті практично немає і ринок перебуває в стагнації. Але українські виробники не збираються переглядати відпускні ціни у бік зниження, воліючи утримуватись від продажів, і основний обсяг закладають у сховища.

«Українські виробники пропонують столові буряки в середньому в 2,2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак навіть у таких умовах багато фермерів вважають за краще утримуватися від активних продажів в очікуванні подальшого цінового зростання в цьому сегменті», – відзначають аналітики проєкту.

Нагадаємо, раніше українців попередили про зростання цін на найпопулярніший овоч.

Водночас ціни на капусту впали до 5 грн за кг.

Крім того, стало відомо, що буде з цінами на свинину у найближчі тижні.

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