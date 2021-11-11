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    Садівники нарікають на владу: готові залишити урожай яблук на деревах

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    В Україні не налагоджений механізм збуту фермерської продукції - Садівники нарікають на владу: готові залишити урожай яблук на деревах
    В Україні не налагоджений механізм збуту фермерської продукції
    Фото з відкритих джерел

    Фрукти у заготівельників коштують копійки

    Собівартість кілограма яблук нині становить близько 4 грн, а переробні заводи платять всього від 0,9 до 1,5 грн. Садівники стурбовані такою ситуацією і вважають, що краще залишити врожай гнити, аніж вкладати кошти в його збір. Про це повідомляє «Нова».

    «Вирощуємо яблука, в результаті викидаємо частину, бо нема нормального збуту. Наші чиновники думають, як нам збільшити податки, але їм байдуже до того, щоб налагодити доступний механізм реалізації продукції. Бо гріх отак залишати яблука в саду гнити», – розповіла Ольга Стрілець, яка вирощує яблука на 10 га.

    У саду підприємства «Прогрес Агро» вже зібрали яблука. Керівник підприємства Ігор Околович веде перемовини з заводами.

    «Заробітку на яблуках цього року майже нема. Але кого звинувачувати? Переробні підприємства обіцяють забрати яблука, але в них чимала черга. Не знаю хто тут виграє: ті хто залишить яблука в саду і не витратиться на збір, чи той хто зібрав і здасть за копійки», – міркує садівник.

    Нагадаємо, ціни на яблука в Україні шокують: такого не було вже три роки.

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    Теги: податки урожай
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    Садівники нарікають на владу: готові залишити урожай яблук на деревах