Садівники нарікають на владу: готові залишити урожай яблук на деревах

Фрукти у заготівельників коштують копійки

Собівартість кілограма яблук нині становить близько 4 грн, а переробні заводи платять всього від 0,9 до 1,5 грн. Садівники стурбовані такою ситуацією і вважають, що краще залишити врожай гнити, аніж вкладати кошти в його збір. Про це повідомляє «Нова».

«Вирощуємо яблука, в результаті викидаємо частину, бо нема нормального збуту. Наші чиновники думають, як нам збільшити податки, але їм байдуже до того, щоб налагодити доступний механізм реалізації продукції. Бо гріх отак залишати яблука в саду гнити», – розповіла Ольга Стрілець, яка вирощує яблука на 10 га.

У саду підприємства «Прогрес Агро» вже зібрали яблука. Керівник підприємства Ігор Околович веде перемовини з заводами.

«Заробітку на яблуках цього року майже нема. Але кого звинувачувати? Переробні підприємства обіцяють забрати яблука, але в них чимала черга. Не знаю хто тут виграє: ті хто залишить яблука в саду і не витратиться на збір, чи той хто зібрав і здасть за копійки», – міркує садівник.

Нагадаємо, ціни на яблука в Україні шокують: такого не було вже три роки.

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