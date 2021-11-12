Картопля подорожчає: варто зробити запаси

Поки на ринку ціна на картоплю залишається нестабільною

Українців попередили про зростання цін на найпопулярніший овоч

Стабілізацію цін на картоплю слід чекати вже в листопаді, і вона точно подорожчає. Такою думкою поділився директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук. Про це пише biz.today.ua.

За словами Гордійчука, цьогорічні умови для картоплі були не дуже вдалими. Особливо в північних областях України, які традиційно славляться врожаями цієї культури. Але цьогоріч там хронічно бракувало вологи, до того ж, стояла спекотна температура.

Через це бульби не змогли вирости до закінчення сезону вегетації.

На заході України ситуація з вологою була трохи краща. Отже там зібрали більш-менш непоганий врожай. Але цього замало, щоб забезпечити потреби всієї країни.

Нагадаємо, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

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