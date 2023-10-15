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На Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
Відповідні збори про перехід були проведені 15 жовтня
фото з відкритих джерел

За перехід проголосували 90% прихожан

У селі Горонглаб, що у складі Батівської територіальної громади Закарпатської області, релігійна громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України. Про це інформує mukachevo.net.

Відповідні збори про перехід були проведені 15 жовтня. 90% прихожан проголосували за перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, що у липні церковна громада у Рахові перейшла до ПЦУ.

Раніше релігійна громада храму святого апостола Івана Богослова перейшла в с. Каплівка Дністровського району Чернівецької області  перейшла від УПЦ до Православної церкви України. Це перша релігійна громада на Хотинщині, яка перейшла до ПЦУ. 

Раніше повідомлялося, що дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ. Також на Черкащині ще одна громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України. 

Нагадаємо, Сміла, що на Черкащині, стала першим містом в Україні, де всі п’ять парафій разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

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Теги: громада церква релігія Закарпаття

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